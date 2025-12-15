Adana Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19.8 km/saat olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 07:45. Gün batımı saati ise 17:23.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Günün erken saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle sabah saatlerinde dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü, sıcaklık 3 ile 18 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 17 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için yürüyüşler ve açık hava etkinlikleri uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almanızda fayda var.

Adana'da 15 Aralık Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almanız önerilir.