HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 18 derece civarında, gün boyunca 7 ile 18 derece arasında değişiklik gösterecektir. Nem oranı %45 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı 19.8 km/saat olarak ölçülmüştür. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu ılıman hava koşulları idealdir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin hissedileceğinden, hafif bir ceket önerilmektedir.

Adana Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Adana'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19.8 km/saat olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 07:45. Gün batımı saati ise 17:23.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Günün erken saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle sabah saatlerinde dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü, sıcaklık 3 ile 18 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 17 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için yürüyüşler ve açık hava etkinlikleri uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almanızda fayda var.

Adana'da 15 Aralık Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis durdurdu, başbakan makam aracından inip alkolmetre üflediPolis durdurdu, başbakan makam aracından inip alkolmetre üfledi
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybettiFenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.