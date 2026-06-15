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Adana Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 32 derece, gece ise 21 derece civarında ölçülecek. Nem oranı %44 seviyelerinde kalırken, rüzgar güneydoğudan saatte 14 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak ve 16 Haziran'da 34 dereceye, 17 Haziran'da 36 dereceye ulaşacak. Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekecek.

Adana Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 15 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 derece civarında ölçülecek. Gece ise hava sıcaklığı 21 dereceye düşecek. Nem oranı %44 civarında kalacak. Rüzgar saatte 14 km hızla güneydoğudan esecek. Bu koşullar, Adana'da tipik bir yaz gününü gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz 32 derece, gece ise 21 derece sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgarın saatte 14 km hızla güneydoğudan esmesi tahmin ediliyor. Bu koşullar Adana'daki tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların yükseleceğini gösteriyor. 16 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak. 17 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 36 dereceye çıkacak. Artan sıcaklıklarla birlikte nem oranının da yüksek olması bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekecek. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemli. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek ise sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak da iyi bir fikir.

Adana'daki hava durumu önümüzdeki günlerde sıcaklığın artmaya devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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