Bakan Yumaklı: "163 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde devam eden 6 yangına müdahale sürüyor"

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan orman yangınlarıyla ilgili verdiği bilgide, dün itibariyle müdahele edilen 169 yangının 163'ünün kontol altına alındığını bildirdi.

BAKAN YUMAKLI ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SON DURUMU AKTARDI

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, 5 ilde devam eden 6 yangında Mersin ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yanlanrın büyük elçide kontrol altına alındığını vurgularken, Alanya ve Fethiye'deki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi.

"5 İLDE DEVAM EDEN 6 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR"

Aydın ve Balıkesir'deki yangınları kontrol altına alınması için yoğun çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, şu bilgileri aktardı;

"ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110’u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik.

Bu yangınların 163’ünü TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK.

Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da TAMAMEN KONTROL ALTINA alındı.

5 ilde devam eden 6 yangında ise;

Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA.

Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ.

Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç’teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor.

Orman Kahramanları #YeşilVatan için mücadele ediyor.

Sen de yeni #yangın'lara #SebepOlma"

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR



Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110’u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik.



Bu yangınların 163’ünü TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK.



Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da TAMAMEN KONTROL ALTINA alındı.



5… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 30, 2026