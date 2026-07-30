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Otomobil kamyona arkadan çarptı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-300 Kara yolunun Eskil ilçesi Eğrikuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (38) idaresindeki 42 BN 810 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden N.F. (64) yönetimindeki 42 APY 841 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü K.B. ile araçta bulunan Y.E.B. (12), Ö.Y.B. (18), Y.E.B. (12) ve H.B. (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı 1

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde, otomobilin aynı yönde ilerleyen çimento yüklü kamyona arkadan çarptığı ve çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza
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