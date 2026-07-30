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Mersin merkezli 11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama

Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı.

Mersin merkezli 11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Mersin merkezli 11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama 1

MERSİN MERKEZLİ 11 İLDEKİ YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan banka hesap verileri üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin transferinde kullanıldığı değerlendirilen hesaplarda yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi sonucu, yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde faaliyet gösteren suç örgütü yapılanması içerisinde 'Saha Grubu' ve 'Havale Ofis Grubu' olarak adlandırılan yapılanmalarda yer aldıkları belirlendi. Bunun üzerine Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da toplam 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Mersin merkezli 11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama 2

52 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda tespit edilen şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarındaki hesap hareketleri incelendi. İncelemelerde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında Mersin merkezli Adana, Antalya, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmada, yasa dışı bahis para transferlerinin gerçekleştirildiği değerlendirilen 3 finans ofisi ile şüphelilere ait 50 ikamet olmak üzere toplam 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İki ayrı soruşturma kapsamında jandarma ve emniyet ekiplerinin 10 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda toplam 68 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyalleri ile suç unsurlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Emniyet ve jandarmada ifadesi alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 52'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin yasa dışı bahis
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