HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Temmuz'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30-35 düzeyinde kalacak. Rüzgar, saatte 6-7 kilometre hızla güneydoğudan esecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak ve bol su tüketmek önem taşıyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek, sağlığı koruyacaktır.

Adana Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 15 Temmuz Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Nem oranı ise %30-35 civarında seyredecek. Rüzgar, saatte 6-7 kilometre hızla güneydoğudan esecek.

Gün boyunca hava açık kalacak. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunması önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmek de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek güneşin etkisini hafifletebilir.

16 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığı 35-36 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise benzer sıcaklık değerleri gözlemlenecek. Gece sıcaklıkları 24-25 derece civarında kaldığı tahmin ediliyor. Nem oranı yine %30-35 aralığında devam edecek. Rüzgar, aynı hızla güneydoğudan esmeye devam edecek.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Güneş ışınlarının yoğunluğu, sağlık için risk oluşturabilir.

Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Alınacak önlemler, güneşin etkisini azaltacaktır. Özellikle sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığınızı korur. Bu nedenle dikkatli olunması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdüMuğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı!15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.