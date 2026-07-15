Adana Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Temmuz Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Nem oranı ise %30-35 civarında seyredecek. Rüzgar, saatte 6-7 kilometre hızla güneydoğudan esecek.

Gün boyunca hava açık kalacak. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunması önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmek de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek güneşin etkisini hafifletebilir.

16 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığı 35-36 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise benzer sıcaklık değerleri gözlemlenecek. Gece sıcaklıkları 24-25 derece civarında kaldığı tahmin ediliyor. Nem oranı yine %30-35 aralığında devam edecek. Rüzgar, aynı hızla güneydoğudan esmeye devam edecek.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Güneş ışınlarının yoğunluğu, sağlık için risk oluşturabilir.

Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Alınacak önlemler, güneşin etkisini azaltacaktır. Özellikle sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığınızı korur. Bu nedenle dikkatli olunması gerekmektedir.