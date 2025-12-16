HABER

Adana Hava Durumu! 16 Aralık Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16-19 Aralık 2025 tarihlerinde hava durumu genellikle ılıman geçecek. 16 Aralık'ta gündüz sıcaklık 17 derece, akşam ise 12 derece olacak. 17 Aralık'ta sıcaklık 19 dereceye çıkacak. 18-19 Aralık tarihlerinde ise 18 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek, nem oranı değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Cilt koruma için güneş kremi kullanılması öneriliyor.

Doğukan Akbayır

Adana'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %35, akşam ise %53 civarında olacak. Bu koşullar altında, Adana'da ılıman ve hafif rüzgarlı bir gün öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 19 derece civarına yükselecek. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Puslu güneşli bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor. 19 Aralık Cuma günü ise hava sıcaklığı 18 derece civarında kalacak. Çok bulutlu bir gün yaşanması öngörülüyor. Bu dönemde Adana'da hava durumu genel olarak ılıman ve hafif rüzgarlı olacak.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan eseceği için rüzgarlık giysiler tercih edilebilir. Güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve hafif rüzgarlı olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

