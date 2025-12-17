HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Aralık 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 18 - 19 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 - 4 dereceye düşecek. Nem oranı %40 - %45 dolaylarında olacak. Hafif bir mont ya da ceket yanınıza almak, akşam saatleri için faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuluyor.

Adana Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Adana hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Adana'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 3 - 4 dereceye düşecek. Nem oranı %40 - %45 arasında olacak. Rüzgar hızı 6 - 10 km/saat değişecek. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati 17:21 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 18 - 19 derece aralığında olacak. Bu hava dışarıda vakit geçirmek için uygun. Gece saatlerinde sıcaklık 3 - 4 dereceye düştüğünde, hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece olacak. Gece ise 4 - 5 derece arasında seyredecek. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklıkları yine 18 - 19 derece olacak. Gece sıcaklıkları 5 - 6 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 19 - 20 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 9 - 10 derece arasında olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamanız önemli. Gün içinde güneş ışığından faydalanarak D vitamini alımınızı artırabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı
Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.