Adana Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 3 - 4 dereceye düşecek. Nem oranı %40 - %45 arasında olacak. Rüzgar hızı 6 - 10 km/saat değişecek. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati 17:21 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 18 - 19 derece aralığında olacak. Bu hava dışarıda vakit geçirmek için uygun. Gece saatlerinde sıcaklık 3 - 4 dereceye düştüğünde, hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece olacak. Gece ise 4 - 5 derece arasında seyredecek. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklıkları yine 18 - 19 derece olacak. Gece sıcaklıkları 5 - 6 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 19 - 20 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 9 - 10 derece arasında olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamanız önemli. Gün içinde güneş ışığından faydalanarak D vitamini alımınızı artırabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.