Adana Hava Durumu! 17 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu 17 Şubat 2026'da yağışlı ve serin geçecek. Sabah sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinde 17 dereceye yükselecek, akşam tekrar 14 derece olacak. Sağanak yağışlar ve yüksek nem oranı etkili olacak. Rüzgar kuzeydoğudan eserken, dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ise sağlığınızı korumak için önemlidir.

Adana Hava Durumu! 17 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana’da 17 Şubat 2026 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Sabah sıcaklığı yaklaşık 14 derece civarında bekleniyor. Yağmurlu bir hava söz konusu. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde tekrar 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağışlı hava akşamda devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışların meydana gelmesi öngörülüyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %84, öğle saatlerinde %78, akşam saati %86 ve gece saatlerinde %94 olarak öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif kıyafetler tercih edilebilir. Nefes alabilen kıyafetler giymek de rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü 16 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor. 19 Şubat Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Bu günlerde yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Rüzgarın hızlanabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.

