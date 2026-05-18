Adana Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Mayıs Pazartesi günü hava durumu Akdeniz İklimi'nin etkisiyle ılık ve güzel olacak. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 27 derece. Gece sıcaklıkları ise 17 derece civarında seyredecek. Hava genel olarak açık olacak. Ara sıra hafif yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Gündüzleri hafif giysiler giyilebilir. Akşam için ince bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Adana'da benzer şekilde ılık ve hafif yağışlı geçecek. 19 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklıkları 28 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 18 derece. 20 Mayıs Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 15 derece olacak. 21 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 25 derece. Gece sıcaklıkları yine 17 derece civarında olacak. Diğer günlerde hava genel itibarıyla açık kalacak. Ancak, ara sıra hafif yağışlar görülebilir.

Bu dönemde Adana'da hava durumu açık hava etkinlikleri için genellikle uygun olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü beklenen şiddetli sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bu tarihte, açık hava etkinliklerini planlarken iç mekan alternatiflerini göz önünde bulundurun. Diğer günlerde gündüzleri hafif giysiler giyebilir. Akşamları ince bir ceket ile rahat edebilirsiniz.