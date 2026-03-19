Adana Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 10-11 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 15-16 dereceye yükselecek. Bu, günün en yüksek sıcaklığı olarak öngörülmekte. Akşam saatlerinde sıcaklık 13-14 derece seviyelerine düşecek. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık ise 11-12 dereceye inmesi öngörülmekte. Yağışların hafif şekilde sürmesi bekleniyor.

Rüzgarlar gün boyunca kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerindeki rüzgar hızı 21 km/saat tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde rüzgar hızı da 21 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı 13 km/saat seviyelerine düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar hızı 6 km/saat olarak öngörülmekte.

Nem oranı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde nem oranı %75 olacak. Öğle saatlerinde ise %67 civarı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde nem oranı tekrar %75 seviyesine yükselecek. Gece saatlerinde ise %85 olarak beklenmekte.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 20 Mart Cuma günü yağışlı ve serin, 21 Mart Cumartesi günü yağışlı ve serin olacak. 22 Mart Pazar günü yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında değişecektir.

19 Mart Perşembe günü dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı koşullarda rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

