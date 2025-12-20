Adana Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava genel olarak açık ve güneşli görünmektedir. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında olacaktır. Rüzgar hızı saatte 6.8 kilometre tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:48, gün batımı ise 17:25 olarak beklenmektedir.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 21 Aralık Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 5 ile 17 derece arasında değişecek. 22 Aralık Pazartesi günü ise hava daha fazla bulutlanacak. Sıcaklık bu tarihte 1 ile 7 derece arasında olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Dışarıda vakit geçirirken sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle, günün erken ve geç saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olabilir. Nem oranı yüksek günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi de önerilmektedir.

Adana'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşlidir. İlerleyen günlerde hava daha bulutlu ve serinleşecektir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak, gününüzü daha keyifli hale getirecektir.