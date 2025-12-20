HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 4 ile 17 derece arasında değişirken, nem oranı %81 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise saatte 6.8 kilometre tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde hava koşulları bulutlu hale gelecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşeceğinden, hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Dışarıda kalırken bol su tüketmeyi unutmayın.

Adana Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Adana hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Adana'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava genel olarak açık ve güneşli görünmektedir. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında olacaktır. Rüzgar hızı saatte 6.8 kilometre tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:48, gün batımı ise 17:25 olarak beklenmektedir.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 21 Aralık Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 5 ile 17 derece arasında değişecek. 22 Aralık Pazartesi günü ise hava daha fazla bulutlanacak. Sıcaklık bu tarihte 1 ile 7 derece arasında olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Dışarıda vakit geçirirken sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle, günün erken ve geç saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olabilir. Nem oranı yüksek günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi de önerilmektedir.

Adana'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşlidir. İlerleyen günlerde hava daha bulutlu ve serinleşecektir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak, gününüzü daha keyifli hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Market sahibi 2 kişiyi öldürdü: “Çökmek istediler! Onun için öldürdüm”Market sahibi 2 kişiyi öldürdü: “Çökmek istediler! Onun için öldürdüm”
Sumud yeniden yolda: İlkbaharda Gazze'ye ikinci seferSumud yeniden yolda: İlkbaharda Gazze'ye ikinci sefer

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.