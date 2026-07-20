Adana Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu çok sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Nem oranı ise %38 seviyelerinde kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 6 km hızla kuzeydoğudan esecek. Bu sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 34-35 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise 35-36 derece arasında seyredecek. Nem oranı %38-40 aralığında kalacak. Rüzgar, saatte 6-7 km hızla kuzeydoğudan esecek. Bu durum, yine açık hava etkinliklerini etkileyebilir.

Sıcak hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmamaları öneriliyor. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde mümkünse evde kalmalıdırlar. Dışarı çıkmaları gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler giymelidirler. Bol su içmeye özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmaları da çok faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, daha dikkatli olmalıdır. Sıcak havalarda kapalı alanlarda kalmaları gerekebilir. Bu önlemlerle sağlıklarını koruyarak yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarabilirler.