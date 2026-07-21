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Adana Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklık 24 ile 37 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 40 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı, sağlık açısından dikkat edilmesi gereken durumlar oluşturabilir. Serin ortamlarda kalmak, bol su tüketmek ve kapalı, hafif giysiler giymek gereklidir. Bu hava koşullarında güneşten korunmak için şapka ve güneş kremleri kullanmak da fayda sağlayacaktır.

Adana Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 24 ile 37 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 40 derece civarında olacak. Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar hızı 27 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık olacak.

Bu sıcak hava koşulları, sağlık açısından dikkat edilmesi gereken durumlar yaratabilir. Özellikle yüksek nem, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Bu da vücut üzerinde ek stres yaratır. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Doğrudan güneş ışığından kaçınmak da faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 24 ile 38 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 41 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %71, rüzgar hızı ise 25 km/saat olarak bekleniyor. 23 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 25 ile 37 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 39 derece civarında olacak. Nem oranı %70 ve rüzgar hızı 27 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olur. Serin ortamlarda bulunmak da önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, koruma sağlar. Şapka takmak da güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Vücudu bu koşullarda fazla yormamak önem taşır.

Adana'da 21 Temmuz 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sağlığı ve konforu korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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