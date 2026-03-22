Adana Hava Durumu! 22 Mart Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Hava sıcaklıklarının 17 - 19 derece arasında olması bekleniyor. Gün boyunca yer yer sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 17 - 19 derece arasında kalacak. Sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Salı günü ise hava sıcaklıkları 19 - 21 dereceye yükselecek. Yağışların sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Çarşamba günü, hava sıcaklıklarının 18 - 20 derece arasında olması öngörülüyor. Bulutlu havanın ardından güneşli bir gün yaşanacak. Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de kullanışlı olabilir.

Rüzgarlı günlerde, açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgara karşı koruyucu kıyafetler tercih edilmelidir. Adana'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.