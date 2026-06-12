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Trafikte yol kesip tepki gösteren sürücü kamerada

Elazığ’da trafikte yaşanan tartışmada bir sürücünün diğer aracın önünü keserek tepki gösterdiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Trafikte yol kesip tepki gösteren sürücü kamerada

Elazığ’da trafikte yaşanan tartışmada bir sürücünün diğer aracın önünü kesip el kol hareketleriyle tepki gösterdiği anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Trafikte yol kesip tepki gösteren sürücü kamerada 1

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü, yola çıkış yapan bir başka aracı fark ederek muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla kornaya bastı. Korna çalınmasına tepki gösteren diğer aracın sürücüsü, önünde seyreden aracı takibe aldı. Arkadan selektör ve korna çalarak ilerleyen kadın sürücü, bir süre sonra aracın yolunu keserek durdurdu. Aracından inen sürücü, kendisini korna çalarak uyaran vatandaşa doğru yürüyerek, el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Trafikte yaşanan gergin anlar, araç içi kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde sürücün yola çıkması, diğer aracın yolunu kesmesi, araçtan inerek el kol hareketleriyle tepki gösterdiği anlar net bir şekilde yer aldı. Olayın ardından diğer sürücünün elde edilen kamera kayıtlarıyla birlikte emniyete başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik tartışma
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