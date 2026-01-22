HABER

Adana Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 22 Ocak 2026 tarihli hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Rüzgar hızı 45 km/saat'e kadar çıkabilir, bu da hava koşullarını sertleştirebilir. Dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk almak ve rüzgarlı saatlerde dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Kapalı mekanlarda vakit geçirmekte fayda var.

Doğukan Akbayır

Adana'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın hızı 45 km/saat'e kadar çıkabilir. Bu durum hava koşullarını sertleştirebilir. Adana'da hava durumu, bugünkü şartlara göre planlanmalıdır.

23 Ocak Cuma günü çok bulutlu hava öngörülüyor. 24 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü ise daha sıcak koşullar yaşanacak. Hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişecektir.

Adana'da dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız önemlidir. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmalısınız. Sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceği saatlerde açık alanlardan uzak durmalısınız. Mümkünse kapalı mekanlarda vakit geçirmeniz, olası olumsuzlukları en aza indirecektir.

hava durumu Adana
