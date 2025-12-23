HABER

Adana Hava Durumu! 23 Aralık Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 7 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %41 seviyelerinde seyrederken, rüzgar hızı saatte 12 kilometreye ulaşacak. İlgilenenler açık hava etkinliklerinde sıcak ve su geçirmez kıyafet tercih etmelidir. İlerleyen günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle hava durumunu düzenli kontrol etmek önemli.

Ufuk Dağ

Adana'da 23 Aralık 2025 Salı günü, hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %41 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 12 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu 07:49’da gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:27 civarında olacak.

Adana'daki hava durumu tipik kış koşullarını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar sıcak ve su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak da faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 16 derece arasında değişecek. 25 Aralık Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 7 ile 20 derece arasında seyredecek. 26 Aralık Cuma günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelidir. Uygun hazırlık yapmak da önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle doğru giyinmek sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.

