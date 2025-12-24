HABER

Adana Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 24-27 Aralık 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle bulutlu ve ılıman olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 10 derece civarında, gündüz ise 15-19 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar hızı 4-12 km/saat aralığında değişecek. Nem oranı ise %38 ile %80 arasında seyredecek. Bu süreçte açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak, hafif kıyafetler ve mont tercih edilmesi öneriliyor.

Ufuk Dağ

Adana'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava genellikle bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Bulutlu hava gün boyunca hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Bulutlu hava akşam saatlerinde devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Gece de bulutlu hava koşulları bekleniyor.

Rüzgar hızı sabah saatlerinde 7 km/saat olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat'e çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar 6 km/saat'e düşecek. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %72, gündüz %51, akşam %70 ve gece %78 olacak.

25 Aralık Perşembe günü hava sabah saatlerinde 10 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu hava gün boyunca hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Hava yine bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Bulutlu hava gece de devam edecek.

Rüzgar hızı sabah saatlerinde 6 km/saat olacak. Rüzgar kuzeyden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 7 km/saat'e yükselecek. Akşam rüzgar 4 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %72, gündüz %38, akşam %62 ve gece %80 olarak bekleniyor.

26 Aralık Cuma günü hava sabah saatlerinde 10 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava hakim olacak. Akşam sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Hava açık bir şekilde devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Açık hava koşulları gece de sürecek.

Rüzgar hızı sabah saatlerinde 9 km/saat olacak. Rüzgar kuzeyden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Akşam rüzgar 10 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat'e düşecek. Nem oranı sabah saatlerinde %73, gündüz %51, akşam %65 ve gece %71 bekleniyor.

27 Aralık Cumartesi günü hava sabah saatlerinde 10 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Hava açık bir şekilde devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Açık hava koşulları gece de sürecek.

Rüzgar hızı sabah saatlerinde 9 km/saat olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar 10 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat'e düşecek. Nem oranı sabah saatlerinde %73, gündüz %51, akşam %65 ve gece %71 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edilebilir. Hafif bir mont almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması öngörülüyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman olduğunu gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
