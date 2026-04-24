Adana Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Bölge sakinleri için önemli detaylar mevcut. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 23 derece arasında değişecek. Aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, Adana hava durumunu takip etmeyi gerektiriyor.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Hafif yağışlar görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye yükselecek. Bu sürede aralıklı sağanak yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Hava az bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Hava yine az bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Nisan Cumartesi günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25 derece civarında olacak. 26 Nisan Pazar günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkabilir. 27 Nisan Pazartesi günü benzer hava koşulları sürecek. Gündüz sıcaklıkları 26 derece civarına ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almakta yarar var. Sıcak günlerde bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önem taşıyor. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi gerekiyor.

