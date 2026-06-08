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Bakan Gürlek'ten uyuşturucu ve yasa dışı bahis mesajı! "Hiçbir suç odağın geçit vermeyeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili sürdürülen mücadele hakkında bilgi verdi. Mayıs ayında 706 operasyon düzenlendiğini belirten Bakan Gürlek, 4 bin 606 şüphelinin tutuklandığını sözlerine ekledi.

Bakan Gürlek'ten uyuşturucu ve yasa dışı bahis mesajı! "Hiçbir suç odağın geçit vermeyeceğiz"
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Bakan Gürlek ten uyuşturucu ve yasa dışı bahis mesajı! "Hiçbir suç odağın geçit vermeyeceğiz" 1

"HİÇBİR SUÇ ODAĞINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eşgüdüm sayesinde Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bakan Gürlek ten uyuşturucu ve yasa dışı bahis mesajı! "Hiçbir suç odağın geçit vermeyeceğiz" 2

Bu operasyonlar neticesinde 9.381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1.317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir.

Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Akın Gürlek
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