Adana Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gün boyunca 4 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 ile %94 arasında dalgalanacak. Rüzgar hızı ise 1,3 ile 14,9 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:45 olarak belirlenmiş. Gün batımı saati ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Adana'da değişiklik gösterecek. Pazartesi günü sıcaklık 8 ile 19 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli olacak. Salı günü sıcaklık 9 ile 16 derece arasında seyredecek. Sağanak yağışlar bekleniyor. Çarşamba günüyse sıcaklık 5 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planları hava durumuna göre ayarlamak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.