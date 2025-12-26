Adana Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 ile 11 derece civarında seyredecek. Nem oranı %45 ile %70 arasında olacak. Rüzgar hızı 8 ile 15 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

27 Aralık Cumartesi günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında olacak. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 14 ile 16 dereceye düşecek. Haftasonu planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır.

Bugünkü hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Fakat önümüzdeki günlerde yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.