HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklıklar 8 ile 11 derece seviyelerinde seyredecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı, açık hava etkinliklerine uygun bir atmosfer sunuyor. Ancak, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren yağışlı hava bekleniyor. Haftasonu planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemli.

Adana Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Adana hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Adana'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 ile 11 derece civarında seyredecek. Nem oranı %45 ile %70 arasında olacak. Rüzgar hızı 8 ile 15 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

27 Aralık Cumartesi günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında olacak. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 14 ile 16 dereceye düşecek. Haftasonu planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır.

Bugünkü hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Fakat önümüzdeki günlerde yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.