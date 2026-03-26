Adana Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 26 Mart 2026 Perşembe günü hava sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %63 olacak. Gündüz nem oranı %41, akşam %62, gece ise %85 civarında olacak.

27 Mart Cuma günü hava durumu değişecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında olacak. Gece sıcaklığın 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. 28 Mart Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 21 derece civarında, gece ise 13 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için bu durum avantaj sağlayacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemli olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinliklerini gündüz yapmak en iyisidir.