Adana Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarına ulaşırken, gece sıcaklığı 5 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. 27 ve 28 Şubat'ta da puslu ve güneşli hava bekleniyor. Gece sıcaklıkları 4-5 derece seviyelerinde seyrederken, nem oranı sabah saatlerinde %70’in üzerinde kalacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif giysiler öneriliyor.

Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 5 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %75, gündüz %59, akşam %66 ve gece %66 seviyelerinde olacak. Bu koşullar altında, Adana'da hava durumu ılıman ve bulutlu bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri mevcut. 27 Şubat Cuma günü puslu ve güneşli hava bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü de puslu ve güneşli bir hava söz konusu olacak. Her iki günde gündüz sıcaklıkları 15-16 derece arasında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 4-5 derece aralığında olacak. Rüzgar 27 Şubat'ta güney yönünden saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. 28 Şubat'ta ise kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı 27 Şubat'ta sabah %77, gündüz %54, akşam %69 ve gece %81 olacak. 28 Şubat'ta nem oranı sabah %70, gündüz %70, akşam %70 ve gece %70 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve bulutlu olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir üst giysi önerilir. Rüzgarın hafif olması bekleniyor. Bu nedenle rüzgar korumasına ihtiyaç duyulmayacak. Nem oranı yüksek olacağı için sabah ve akşam saatlerinde biraz serin hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu Adana'da ılıman ve bulutlu bir seyir izleyecek.

