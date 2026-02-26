HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 374 kiloyu kahveye emdirmişler

Uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un üç ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ekipler kahveye emdirilmiş halde 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 374 kiloyu kahveye emdirmişler

Edinilen göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul da uyuşturucu operasyonu! 374 kiloyu kahveye emdirmişler 1

3 İLÇEDE OPERASYON

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve depolandığı saptanan Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 ev ve bir depo polis takibine alındı.

Belirlenen adreslere dün operasyon gerçekleştirildi. Hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleşen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul da uyuşturucu operasyonu! 374 kiloyu kahveye emdirmişler 2

KAHVEYE EMDİRMİŞLER

Evlerde ve depoda yapılan aramalarda ise kahveye emdirilmiş 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroinden oluşan toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda kapsamında yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların, haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.
