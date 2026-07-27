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Adana Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 27 Temmuz 2026 Pazartesi başlaması beklenen sıcak hava durumu, güneşli ve sıcak günler getiriyor. Gündüz sıcaklık 36-37 dereceye ulaşacak, gece ise 20-22 derece aralığında seyredecek. 28 Temmuz Salı günü hava 37-38 dereceye, 29 Temmuz'da ise 39-40 dereceye çıkacak. Düşük nem ve hafif rüzgar mevcut. Bu sıcaklıklarda sağlığınızı korumak için bol su içmeli, güneşten korunmalı ve dışarıda aşırı vakit geçirmekten kaçınmalısınız.

Adana Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 27 Temmuz 2026 Pazartesi hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece ise 20-22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın yaz koşullarına uygun.

28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 37-38 dereceye yükselecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 39-40 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece arasında değişecek. Nem oranı yine düşük, rüzgar hafif kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmalısınız. Ayrıca, şapka takmak da korunmanıza yardımcı olacaktır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız için önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava durumu devam edecek. Belirtilen önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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