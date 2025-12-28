Adana Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 4-5 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %45 dolaylarında kalacak.

Bugünkü hava durumu Adana'da açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 0-1 derece arasında değişecek. 30 Aralık Salı günü gündüz sıcaklıkları yine 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 6 derece civarında seyredecek. Her iki gün için açık ve güneşli hava bekleniyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 0-6 derece arasında değişecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmekte fayda var. Gündüz açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak.

Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranı %45 dolaylarında olacak. Bu durum hava koşullarının daha kuru olacağını gösteriyor.

Sonuç olarak, Adana'da 28 Aralık 2025 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında, geceleri ise 0-6 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %45 civarında kalacak. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Gündüz açık hava etkinlikleri için uygun koşullar değerlendirilebilir.