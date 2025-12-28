HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 4-5 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek, nem oranı ise %45 dolaylarında kalacak. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacak. Önümüzdeki günlerde hava durumunun benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Adana Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Adana hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Adana'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 4-5 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %45 dolaylarında kalacak.

Bugünkü hava durumu Adana'da açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 0-1 derece arasında değişecek. 30 Aralık Salı günü gündüz sıcaklıkları yine 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 6 derece civarında seyredecek. Her iki gün için açık ve güneşli hava bekleniyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 0-6 derece arasında değişecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmekte fayda var. Gündüz açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak.

Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranı %45 dolaylarında olacak. Bu durum hava koşullarının daha kuru olacağını gösteriyor.

Sonuç olarak, Adana'da 28 Aralık 2025 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında, geceleri ise 0-6 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %45 civarında kalacak. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Gündüz açık hava etkinlikleri için uygun koşullar değerlendirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı
Kar ve tipide yolda kalanlara Kızılay yardım ulaştırdıKar ve tipide yolda kalanlara Kızılay yardım ulaştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.