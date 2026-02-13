İstanbul'daki vahşette yeni gelişme! Tutuklandılar

Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Ergashalieva Sayyora (32)'dan 23 Ocak'tan beri ailesi haber alamadı. İhbar sonucu araştırmalarda, Sayyora'nın en son Özbekistanlı Durdona Khakımova'nın parçalanarak öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi. Ekipler kamera görüntülerini inceleyerek yaptığı çalışmada, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın arkasından Khakımova'nın katilleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29)'nin de girdiğini belirledi.

SEVGİLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Ergashalieva Sayyora' ve Durdona Khakımova ile D.A.U.T. ve G.A.K.'nin yaklaşık bir ay aynı evde birlikte yaşadıkları, Sayyora'nın , G.A.K. ile sevgili oldukları öğrenildi.

BEYAZ VALİZLE AYRILDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde 24 Ocak'ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkış yaptıklarını, ardından beyaz renkli bir valizle adresten ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ticari taksiyle Fatih'e geldikleri, valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na gittikleri anlaşıldı.

SAYYORA'NIN DA CESEDİNİ PARÇALAYIP FARKLI FARKLI KONTEYNERLERE ATTILAR

Soruşturma kapsamında Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K. ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin ise parçalanarak İstanbul'da farklı ilçelerin çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden çıkarılarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan işlem başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

