Adana Hava Durumu! 28 Nisan Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 28 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, genellikle parçalı bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 25 - 26 derece arasında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece seviyelerine düşecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 6 - 15 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu değişecek. 29 Nisan Çarşamba günü parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında seyredecek. 30 Nisan Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gün 24 - 25 derece civarında sıcaklık olacak.

Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmelisiniz.