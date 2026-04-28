Adana Hava Durumu! 28 Nisan Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 28 Nisan 2026 Salı günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu. Sabah sıcaklığı 15-16 derece, öğle saatlerinde 25-26 dereceye yükselecek. Akşam ve gece sıcaklık 18-19 dereceye düşecek. Güneybatıdan esecek rüzgar hızı 6-15 kilometre arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, özellikle 30 Nisan'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarıda dikkatli olunmalı.

Seray Yalçın

Adana'da 28 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, genellikle parçalı bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 25 - 26 derece arasında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece seviyelerine düşecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 6 - 15 kilometre olacak.

Bugün Adana'da hava durumu bahar aylarının özelliklerini gösteriyor. Parçalı bulutlu gökyüzü ve hafif yağmurlar doğanın uyanışını simgeliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 - 26 dereceye ulaşacak. Bu, günün en sıcak dönemini oluşturacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşecek. Sıcaklık 18 - 19 dereceye inecek. Rüzgarın güneybatıdan esmesi hafif bir serinlik doğuracak.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu değişecek. 29 Nisan Çarşamba günü parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında seyredecek. 30 Nisan Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gün 24 - 25 derece civarında sıcaklık olacak.

Bu dönemde Adana'daki hava durumu değişken. Özellikle 30 Nisan'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmelisiniz.

