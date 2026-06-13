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Kuşadası açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 2’si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 2’si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından düzensiz göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi.
Kaynak: İHA

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