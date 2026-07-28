Bunun adı: Canilik! Görüntülere tepki yağdı: Kediyi yerden alıp fırlattı...

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir çocuk, apartman dairesinin önünde duran kedinin yanına yaklaştı. Bir süre kediyle ilgilenen çocuk, daha sonra hayvanı eliyle kavrayarak sert şekilde sokağa fırlattı. Yaşananların ardından çocuk hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun kediyi tuttuğu, yere doğru savurduğu ve ardından bölgeden uzaklaştığı görülürken, sosyal medyaya düşen görüntülere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

"ONLARA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Hilmi Özdemir adlı vatandaş, "Sosyal medyadaki videoyu izledim. Olmaması gereken bir durum. Bundan sonraki süreçlerde daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bir hayvansever olarak onlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.