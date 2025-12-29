HABER

Adana Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 29 Aralık itibarıyla hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 12 dereceye çıkacakken, gece sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hafif esen kuzey rüzgarının hızı saatte 10 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı ise %62 civarında seyredecek. 30 Aralık'ta açık hava koşulları devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta yağmur öngörülüyor. 1 Ocak'ta ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Devrim Karadağ

Adana'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 12 dereceyi bulacak. Gece sıcaklık ise 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 10 kilometre civarında olacak. Nem oranı %62 civarında seyredecek.

30 Aralık Salı günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. 31 Aralık Çarşamba ise yağmur bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü kısmen güneşli bir hava olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Hızının saatte 10 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı %62 dolaylarında kalacak.

hava durumu Adana
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

