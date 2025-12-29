Adana Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 12 dereceyi bulacak. Gece sıcaklık ise 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 10 kilometre civarında olacak. Nem oranı %62 civarında seyredecek.

30 Aralık Salı günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. 31 Aralık Çarşamba ise yağmur bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü kısmen güneşli bir hava olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Hızının saatte 10 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı %62 dolaylarında kalacak.