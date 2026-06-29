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Adana Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 29 Haziran 2026'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gün içinde sıcaklık 36°C'ye yükselecek ve gece 21°C civarında kalacak. Hafif rüzgar ve düşük nem, koşulları konforlu hale getirecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar görülecek. Sıcak hava koşullarında dışarıda bulunurken dikkatli olmak önemli. Bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneşten korunmak sağlığımızı koruyacaktır.

Adana Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 29 Haziran Pazartesi 2026 günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 21°C civarına düşecek. Rüzgar hafif kalacak. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Bugün Adana'da hava durumu oldukça sıcak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarında olacak. Gece sıcaklığı 21°C civarına düşecek. Hafif rüzgar ve düşük nem, havayı daha da rahat hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22°C civarına düşecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Gece sıcaklığı 24°C civarına yükselecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı yine 24°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken önlemler almak gerekecek. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak iyi bir tercihtir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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