Adana Hava Durumu! 30 Aralık Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13-14 derece, gece 4-5 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Hava koşulları, dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar düşecek. 31 Aralık’ta hafif yağış bekleniyor. Giysi tercihlerinin hava durumuna göre ayarlanması önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Adana Hava Durumu! 30 Aralık Salı Adana hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Adana'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 13-14 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4-5 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10-18 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %55-75 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, sonbaharın son günlerinde tipik bir durumu yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu üst tercih edilebilir. Gece saatlerinde kalın bir mont veya kaban daha uygun olacaktır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 6-11 derece arasında olacak. Hafif yağmurun görülmesi de bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü daha sıcak bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 11-12 derece, gece ise 1-4 derece arasında tahmin ediliyor. Bu tarihlerde yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen üstler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

