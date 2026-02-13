HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Suriye kararına sert tepki: "Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 'Kuzeydoğu Suriye'deki Durum' konulu kararda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları reddediyoruz" ifadesine yer verildi. Yapılan açılamada, AP'nin kararında Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durması ve istikrarını sağlamasında Türkiye'nin rolünü göz ardı edildiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Suriye kararına sert tepki: "Reddediyoruz"
Mustafa Fidan

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği "Kuzeydoğu Suriye'deki Durum" başlıklı karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AP kararındaki asılsız iddiaların reddedildiği dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı ndan Avrupa Parlamentosu nun Suriye kararına sert tepki: "Reddediyoruz" 1

AP'NİN TARTIŞMALI SURİYE KARARI: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Açıklamanın devamından şu ifadelere yer verildi;

"Kuzeydoğu Suriye’deki durum” konulu karar, Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu’na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz.

Dışişleri Bakanlığı ndan Avrupa Parlamentosu nun Suriye kararına sert tepki: "Reddediyoruz" 2

"İDDİALAR GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Öte yandan, “Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi” konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN RUHUNA TERS DÜŞMEKTEDİR"

Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her an taşabilir! Doluluk yüzde 100'e ulaştı: 2 mahalle tehlike altındaHer an taşabilir! Doluluk yüzde 100'e ulaştı: 2 mahalle tehlike altında
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a yaklaştıİstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a yaklaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.