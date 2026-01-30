HABER

Adana Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu şiddetli sağanak yağışlarla etkili olmaktadır. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişirken, hava nem oranı %76 seviyelerinde ölçülmektedir. Rüzgar hızı ise saatte 28.9 km olarak tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması, uygun kıyafetler ve şemsiye kullanması önerilmektedir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikleri beklenmektedir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma. Adana'da hava durumu şiddetli sağanak yağışlarla etkisini gösteriyor. Sıcaklık 14 derece civarındadır. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 28.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:43'te. Gün batımı saati ise 18:01'dir.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Islanmamak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Trafikte dikkatli olunması önemlidir. Araç lastiklerinin iyi durumda olması gerekir.

Önümüzdeki günlerde, 31 Ocak Cumartesi hafif yağmurlar bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise yağmur geçişleri görülecek. Bu günde sıcaklık 16 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Böylece konforlu ve güvenli bir gün geçirebilirsiniz.

hava durumu Adana
