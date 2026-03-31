Adana Hava Durumu! 31 Mart Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve yer yer bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Bazen orta kuvvette esecek. Nem oranı %67 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Adana'da değişkenlik gösterecek. 1 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 22 dereceye yükselebilir. 2 Nisan Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 18 derece civarına düşecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmur geçişleri beklenen günlerde yanınızda şemsiye bulundurmalısınız.