Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 9’u öğrenci, 11 yaralı!

Samsun'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otobüs, yan yattı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi.
İstanbul’dan Ordu’ya giden Ünye Belediyesi’ne ait otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
