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Adana kavruluyor: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı, Rekorlar kırılıyor!

Adana'da Afrika ve Basra sıcak hava dalgasının etkisiyle hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Gölgede 38 derece ölçülen sıcaklık, yüksek nem oranıyla birleşince dayanılmaz bir hal alıyor. Şehir, Türkiye'nin sıcaklık rekorları listesinde zirvede yer alıyor. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlıların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

Adana kavruluyor: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı, Rekorlar kırılıyor!

Adana, yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu yıl, Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte durum daha da vahim bir hal aldı. Meteoroloji verilerine göre gölgede ölçülen sıcaklık 38 derece olmasına rağmen, yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Özellikle öğle saatlerinde (11:00 - 16:00 arası) bu durum daha da belirginleşiyor ve yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde sıcaklık düşse bile nem oranının %100'e yakın olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 35 derecenin altına inmiyor. Bu durum, özellikle uyku kalitesini düşürüyor ve gün içinde yorgunluğa neden oluyor.

Adana, Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklıklar listesinde zirvede yer alıyor. 1900 yılından bu yana kaydedilen en yüksek 20 sıcaklık arasında Kozan (48.4 derece), İncirlik (48.0 derece) ve Adana merkez (45.0 derece) gibi noktalar bulunuyor. Bu durum, Adana'da aşırı sıcak günlerin sayısının her geçen yıl arttığını gösteriyor.

Vatandaşların sıcak havadan korunmak için sulama kanallarına girdiği belirtiliyor. Ancak bu durum, güvenlik açısından risk oluşturuyor. Yetkililer, sulama kanallarının tehlikeli olduğunu ve serinlemek için daha güvenli yöntemler tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, sıcak havanın etkisinin 2 Ağustos'a kadar devam edeceğini ve sonrasında mevsim normallerine döneceğini belirtiyor. Bu süre zarfında özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin daha yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarı çıkmamak, bol sıvı tüketmek ve güneşten korunmak büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana sıcaklık
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