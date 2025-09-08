Adana Kozan’da fırtına ve yağmur etkili oldu

Yurt genelinde bazı illerde olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de aylar sonra yağış yüzünü gösterdi. Öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve fırtına okulun ilk gününde öğrencileri zorda bıraktı. Bazı öğrenciler evlerine ulaşabilmek için duvarlardan atlamak zorunda kaldı. Biber pazarında ise esnaf, çadırlarını uçurmamak için büyük çaba gösterdi. O anlar ise kameraya yansıdı. İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde duyarlı bir vatandaş ise mazgalları kendi imkânıyla açmaya çalışması dikkat çekti. Şiddetli rüzgâr nedeniyle ilçede bazı evlerin balkonlarında saksılar devrildi, su depoları ana yola savruldu, yer yer su birikintileri oluştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır