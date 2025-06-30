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Adana Kozan’da aranan 7 şahıs yakalanıp tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanıp cezaeevine gönderildi.

Adana Kozan’da aranan 7 şahıs yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamalarında 273 polis görev aldı. 40 ayrı noktada yapılan uygulamalarda 1 av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 4 şarjör ve 36 adet mermi ele geçirildi.Trafik denetimleri çerçevesinde 12 araca modifiyeden işlem yapılırken, 125 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası kesildi.32 araç ve 11 motosiklet ise trafikten men edildi.

Adana Kozan’da aranan 7 şahıs yakalanıp tutuklandı 1

Polis ,ayrıca çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay ile3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü, Silahla Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından aranan 3 şahıs ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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