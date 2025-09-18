Adana merkezli 3 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sanal Devriye'de yasadışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli Kocaeli ve Malatya'da bağlantılı yasadışı bahis şebekesi belirlendi. Polis şüphelilerin yurt dışı bahis oynatan siteleri satın alıp Türkiye'de bu siteler üzerinden bahis oynattığını tespit etti.

9'U KADIN 33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALDI

Ayrıca şüphelilerin yasadışı bahisten kazanılan paraların farklı hesaplara aktarılması için çok sayıda hesap satın aldığı, hesap sahiplerine de ortalama aylık 50 bin lira para verdiği tespit edildi. Günlük kazancı 24 milyon lira olduğu tespit edilen 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...