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Adana merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyon: 109 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde tehdit ettikleri esnaf ve çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşı Serhat B.'nin (26) de aralarında olduğu 109 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyon: 109 gözaltı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve çiftçileri tehdit ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen organize suç örgütünü deşifre etti. 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'nitelikli yağma', 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarını işlediği belirlenen 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, Adana merkezli Osmaniye, Mersin ve Antalya'da 118 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında elebaşı Serhat B.'nin de bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

35 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 858 dolu fişek, 103 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca bulunan çok sayıda çek, senet ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirle edindiği değerlendirilen 3 otomobile de tedbir kararı uygulandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ceyhan Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin, adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana soruşturma
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