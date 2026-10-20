Adana merkezli sigorta vurgunu operasyonu! 17 şirketi hedef aldılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sigorta şirketlerini hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi. Soruşturma kapsamında incelenen 76 trafik kazasının kurgulandığına ilişkin bulgular elde edildi.

HASARLI ARAÇLARI YENİ KAZA YAPMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Soruşturmada, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir trafik kazasına karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin planlı bir iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Araçların temin edilmesinden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından elde edilen paranın dağıtılmasına kadar uzanan süreçte organize bir yapı içerisinde faaliyet yürütüldüğü değerlendirildi. Şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarında ise milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.

88 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Adana merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: SUÇTAN KAZANÇ SAĞLAYANLAR HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari hayatı istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!"

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç gelirlerinin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

TİCARİ HAYATI SUİSTİMAL EDEREK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi.

İncelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket edildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.

Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77’si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.

Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!