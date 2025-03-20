Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar etkili oldu

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. Dün öğleden sonra başlayan ve sabaha kadar devam eden kar nedeniyle okullara bir gün ara verildi. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi. Kimi vatandaşlarda karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Halil Kurt, karın yağmasının çiftçileri mutlu ettiğini söyleyerek, "Kar yağmaması ürünlerimiz için çok kötü olacaktı" dedi. Mustafa Aktürk, "Her yer kurumuştu karın yağması iyi oldu" diye konuştu. Mustafa Sıktı ise ataların "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" sözünün gerçek olduğunu ifade etti. Otomobilin üzerindeki karı temizleyen Remzi Çakır ise ırmakların, derelerin boşaldığını karın yağmasının iyi olduğunu söyledi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır