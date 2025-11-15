HABER

Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısının ardından Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısının ardından Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Feke ilçesinde kar yağışı sonrası ekipler, yol açma çalışmalarına başladı.

Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısının ardından Adana’nın Feke ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Mansurlu, Şahmuratlı ve Oruçlu mahallelerinde kar yağışı sonrası bazı yollar kapandı. Yolda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülere iş makineleriyle müdahale edilirken ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı etkisini aniden gösterince vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlar, hayvanlarına yem taşırken kar yağışına yakalandı. Ekipler bölgeye ulaşarak vatandaşlara destek sağladı.
Sahada çalışmaları takip eden Feke Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erkan Özen, "Şu an Mansurlu bölgesinde yoğun kar yağışı mevcut. Belediye Başkanımızın talimatıyla sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yollarda buzlanma var, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli şekilde yola çıkmalarını rica ederiz" dedi.

Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu 1

Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu 2

Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu 3

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji soğuk hava dalgası
