HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana sıcağında montla trafiğe çıkınca polise yakalandı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi

Adana'da sevgilisinin ailesi tarafından ilişkisi onaylanmayan ve silahla dışarı çıkan genç bunaltıcı sıcakta montla dışarı çıkınca yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana sıcağında montla trafiğe çıkınca polise yakalandı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi

Olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler devriye görevini icra ettiği sırada bunaltıcı sıcağa rağmen mont ve eldivenle dolaşan motosikletli kişilerden şüphelendi.

Durdurulmak istenen motosikletin plakasız olduğu ve üzerindeki kişilerin kaçmaya çalıştığı fark edildi. Yaklaşık 2 kilometrelik takipten sonra motosiklet durduruldu.

Adana sıcağında montla trafiğe çıkınca polise yakalandı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi 1

Şüpheliler, Ü. K. ve M. K., gözaltına alındı. Üzerindeki kıyafetleri inceleyen ekipler, M. K.'nin çift kat kıyafet giydiğini, belinde ise ruhsatsız bir tabanca ve 8 mermi taşıdığını tespit etti.

Adana sıcağında montla trafiğe çıkınca polise yakalandı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi 2

Gözaltına alınan M.K.'nin, ailesiyle birlikte olan sevgilisine yönelik baskılardan dolayı bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

"DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜ YAŞIYORDUM"

Adana sıcağında montla trafiğe çıkınca polise yakalandı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi 3

Emniyetteki ifadesinde "Duygusal bir çöküntü yaşıyordum, kendimi korumak için silah taşıyordum" diyen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikleti kullanan arkadaşı Ü. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca plakasız motosiklet kullanmaktan dolayı sürücüye 15 bin 709 lira idari para cezası kesildi.

Adana sıcağında montla trafiğe çıkınca polise yakalandı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi 4

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klordan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldıKlordan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
4 siyasi partiye mali denetim! Aralarında İYİ Parti de var4 siyasi partiye mali denetim! Aralarında İYİ Parti de var

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!

Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.