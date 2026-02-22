Adana’da 10 milyon 110 bin kaçak makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve tütün ürünlerinin satış ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 10 milyon 110 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır