Adana’da 18 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1062 Sokak üzerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan kimlik sorgusunda M.B. isimli şahsın "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçlarından toplam 3 ayrı dosyadan 18 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Hükümlü gerekli işlemleri yapılmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Hükümlü daha sonra önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

